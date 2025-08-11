Hírlevél

Vasárnap délelőtt rosszul lett egy Balatonban fürdőző nő. A vízimentők hamar odaértek, ekkor kezdődtek az igazán drámai pillanatok.
Egy nő rosszul lett úszás közben a Balatonban vasárnap délelőtt, így a vízimentők húzták ki a bajba jutott személyt, akihez azért tudtak időben odaérni a szakemberek, mert a férje a víz felszínén tartotta – írja a Veol.hu.

Vízimentők munka közben.
Vízimentők munka közben.
Fotó: Facebook.com/VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata

Akcióban a vízimentők

A mentőkatamaránon azonnal megkezdték az újjáélesztést, majd amikor kiértek a partra, a mentőszolgálat is a helyszínen volt. Sajnos a szakszerű beavatkozás ellenére sem tudták már visszahozni a nőt.

Vasárnap délelőtt Orfűn találtak vízbe fúlva egy embert, az Árnyas Partnál. A baleset részletei az Origo.hu korábbi cikkében.

 

