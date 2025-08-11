Egy nő rosszul lett úszás közben a Balatonban vasárnap délelőtt, így a vízimentők húzták ki a bajba jutott személyt, akihez azért tudtak időben odaérni a szakemberek, mert a férje a víz felszínén tartotta – írja a Veol.hu.

A mentőkatamaránon azonnal megkezdték az újjáélesztést, majd amikor kiértek a partra, a mentőszolgálat is a helyszínen volt. Sajnos a szakszerű beavatkozás ellenére sem tudták már visszahozni a nőt.

