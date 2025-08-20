Végzetes lépés: vonat gázolt el egy embert Hatvannál

Hatvan és Vámosgyörk között baleseti helyszínelés miatt lelassult a közlekedés augusztus 20-én reggel. Hatvan és Hort-Csány között ugyanis vonat elé lépett egy ember, elütötte – írta meg a Heol.hu.

Vonat elé lépett egy ember (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

Azt egyelőre nem tudni, hogy él-e még az illető.

Amíg a helyszínen dolgoznak a helyszínelők, a vonatok csak az egyik vágányon közlekedhetnek, emiatt a miskolci fővonalon a hajnali és reggeli vonatoknál akár 20 perces késéssel is számolni kell.

Vonat elé lépett egy gyalogos Agárdon

Vasárnap is megtörtént ugyanez, embert gázolt a Veszprémből induló sebesvonat az agárdi Camping utcai átjáróban.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.