Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

ceglédi vonatbaleset

Vonatgázolás történt, nagy késésre lehet számítani ezen a vonalon

A ceglédi vasútállomás közelében tragikus esemény szakította meg a péntek délelőtti vonatközlekedést. A vonatbaleset miatt több száz utast kellett átszállítani más szerelvényekre és pótlóbuszokra.
Péntek délelőtt Cegléden halálos vonatbaleset történt: egy személyvonat gázolt el egy embert a vasútállomás közelében - írja a Szoljon.hu.

Tűzoltók dolgoztak a ceglédi vonatbaleset helyszínén
Tűzoltók dolgoztak a ceglédi vonatbaleset helyszínén
Fotó: mw

A szerelvényen körülbelül háromszázan utaztak, őket egy mentesítő vonat szállítja tovább. A ceglédi hivatásos tűzoltók a biztonságos átszállásban nyújtanak segítséget, és a társszervekkel együtt dolgoznak a helyszínen.

Részletek a ceglédi vonatbaleset körülményeiről

A Mávinform tájékoztatása szerint a Keleti pályaudvarról Kolozsvárra tartó Claudiopolis–Fogaras InterCity (IC 75) a történtek miatt jelentős késéssel közlekedik. Az utasok Ceglédről a Tokaj IC-vel (IC 654) utazhatnak tovább Szolnokig.

Pótlóbuszokat is forgalomba állítottak: Mezőtúr és Lökösháza között minden állomást érintve jár egy busz, míg Szolnokról három jármű indult – kettő Békéscsaba felé, egy pedig Lökösházára, Kétegyházán keresztül.

