Brutális helyszíni képeken a frontálisan ütköző két vonat

Vádat emeltek a mozdonyvezető ellen, aki miatt frontálisan ütközött a két szerelvény. A vonatbaleset során a személyvonatba rohant a tehervonat, amelynek következtében többen megsérültek, a vétlen mozdonyvezetőt életveszélyes állapotban szállították a kórházba. A Haon.hu most arról számolt be, hogy a vétkes mozdonyvezető ellen vádat emelt az ügyészség. –

A súlyos vonatbaleset vétkese ellen vádat emelt az ügyészség

Fotó: Molnár Péter/Haon.hu

A Debreceni Járási Ügyészség minősített vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki cselekményével súlyos sérülést okozott a másik vonatszerelvény vezetőjének

– tájékozatta a nyilvánosságot hétfő reggel a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

A tavaly novemberben történt baleset során a

28 vagonból álló, 440 méter hosszú és 2150 tonnás tehervonat a vörös jelzőt túlhaladva, szemből rohant be az állomási peron mellett várakozó, Püspökladányba tartó személyvonatba.

– írta meg akkor a Haon.hu. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a két kocsiból álló személyvonatot a dízelmozdony 200 méterre hátra tolta. Mindkét mozdony vezetőfülkéje teljesen összeroncsolódott, a személyvonat vezetőjét ki kellett vágni a kabinból, őt életveszélyes sérülésekkel szállították el a helyszínről. A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megnézni!



Halálos vonatbaleset: kettévágta a vonat az elé kihajtó kisbuszt

Súlyos halálos szerencsétlenség történt a Nagypeterd és Rózsafa közötti vasútvonalon. Egy kisbusz a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott, a vonatbalesetben két ember meghalt. A súlyos havária részletei az Orogo oldalára kattintva olvashatóak el!