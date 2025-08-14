Hírlevél

Rendkívüli

Kettévágta a vonat a sínekre hajtó kisbuszt – helyszíni képek és videó

Nagypeter

Kettévágta a vonat a sínekre hajtó kisbuszt – helyszíni képek és videó

Súlyos halálos szerencsétlenség történt csütörtök délelőtt a Nagypeterd és Rózsafa közötti vasútvonalon. Egy kisbusz a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott, a vonatbalesetben két ember meghalt.
Csütörtökön délelőtt két ember meghalt, amikor egy kisbusz vonat elé hajtott egy vasúti átjáróban a Nagypeterd és Rózsafa közötti szakaszon – írta meg az Origo.hu. A Bama.hu helyi portál tudosítója a helyszínre sietett, ahol képeket és videót készített a vonatbaleset során keletkezett roncsokról

A vonatbaleset nyomán két részre szakadt a kisbusz, amely megerősítetlen hírek szerint a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre.
Vonatbaleset: kettévágott furgon

A Bama.hu újságíróját apokaliptikus viszonyok várták a helyszínen, ahol a kettévágott furgon utasai szörnyethaltak a balesetben. A portál szerint sokat elárul az ütközés erejéről, hogy a szerelvény 100 méterrel a szerencsétlenség helyszínétől tudott csak megállni.

Úgy tudni: sorompó nincs az átjáróban, csak fényjelző berendezés, amely működött a baleset idején, ám a kisbusz sofőrje a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre – írta a Bama.hu, hozzátéve: hivatalosan meg nem erősített információkról van szó.

A jármű olyan súlyosan összeroncsolódott, hogy a tűzoltóknak fel kellett darabolnia azt, hogy ki tudják szedni a két holttestet. A vonaton senki sem sérült meg, csupán a szerelvény két ablaka tört ki. A helyszínen Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szigetvári és a sellyei hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A felkavaró helyszíni képeket és a videót ide kattintva lehet megnézni.

 

