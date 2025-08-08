Szívhatja a fogát, aki vonattal utazik: ismét autóba hajtott egy szerelvény, áll a forgalom

Vonat és személyautó ütközött Bakonyszentlászló és Fenyőfő között, a vinyei átkelőnél. A helyszíni képek tanúsága szerint a szerelvény lesodorta a sínről az odatévedt gépkocsit, a vonatbalesetnek nincs súlyos sérültje – írta a Kisalföld.hu, amely több képet is közzétett a balesetről.

Vonatbaleset: személyautót sodort el a szerelvény a vinyei átkelőnél, személyi sérülés nem történt, ám a közlekedésben fennakadásokra lehet számítani

Fotó: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület

Pótlóbuszok járnak a vonatbaleset miatt

A vonaton összesen huszonheten utaztak, az autóban egy nő ült, aki az ütközés után sértetlenül szállt ki. Bakonyszentlászló és Zirc között vonatpótló autóbusz közlekedik a következő órákban.

Legutóbb csütörtökön történt súlyos vonatbaleset, amikor egy szerelvény elütött egy gyalogost Biatorbágy és Herceghalom között. Az eset további részletei az Origo.hu cikkében.