Öngyilkos akart lenni és vonat elé lépett egy férfi, kitört a káosz az érintett szakaszon

Fennakadásokra kell számítaniuk a vonattal közlekedőknek a székesfehérvári szakaszon. Egy férfi lépett ki a szerelvény elé hétfő délelőtt, nagy valószínűséggel öngyilkos akart lenni. A Veol.hu tájékoztatása szerint a vonatbaleset miatt Dinnyés megállóhelyen mindkét irányban csak az I. vágányon állnak meg a vonatok.

A Gárdony és Székesfehérvár között történt vonatbaleset miatt jelentős forgalom-korlátozásra kell számítani több útvonalon is

A Déli pályaudvarról 10.30-kor Balatonfüredre elindult Katica InterRégió (19734) Dinnyés után elütött egy embert, aki a jelenlegi információk szerint feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé. A vonat utasait a katasztrófavédelem egy Z30-as vonatra (4524) szállította át a helyszínen, amely Székesfehérvártól a késett Katica InterRégióként (19734) közlekedik tovább Balatonfüredig

Változások a forgalomban

Bakony és Göcsej InterCity: A Veszprém és Budapest között közlekedő járatok a Déli pályaudvar és Székesfehérvár között nem közlekednek.

G43-as vonatok: Csak azok vegyék igénybe. akik a Kőbánya-Kispest és Gárdony közötti szakaszon közlekednek.

Pótlóbuszok az alábbi útvonalakon

Katica InterRégió (19734) Székesfehérvártól Balatonfüredig,

Gárdony és Székesfehérvár között,

valamint a Balatonfüredről 13.11-kor a Déli pályaudvarra induló Katica InterRégió (19745) helyett is pótlóbusz szállítja az utasokat Kelenföldig.

A vonatbaleset során kisiklott egy dízelmozdony, ami sok vonattal közlekedő napját pecsételte meg. A baleset részleteit az Origo írta meg egy korábbi cikkében.

