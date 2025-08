Újabb részletek a mai vonatbalesetről – helyszíni felvételek

Mint korábban az Origo is beszámolt róla, a mai napon durva vonatbaleset történt Okorágnál, az 5806-os úton lévő vasúti átkelőnél, ahol egy arra épp szabályosan közlekedő szerelvénynek ütközött egy személyautó. Az ütközés miatt teljes útzárat rendeltek el a helyszínelés idejére. Most újabb információk és felvételek is érkeztek a vonatbalesetről – írja a bama.hu.

Vonatbaleset Okorágnál: személyautó csapódott a szerelvénynek

Fotó: Kovács Liliána / BAMA

Újabb részletekre derült fény az okorági vonatbalesetről, melynek helyszínére nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok. A helyszínről az autó két utasát szállították el a mentősök, de a tűzoltók is kivonultak. A portál munkatársai kiderítették, hogy az ottani vasúti átjáróban nincs sorompó, a helyiek szerint már csak idő kérdése volt a tragédia, hiszen nagyon veszélyesnek tartják az átkelést.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy Peugeot márkájú személyautó próbált meg áthaladni az ottani vasúti átjárónál, úgy vélik, hogy a tilos jelzést nem vette figyelembe. Ekkor az ott szabályosan közlekedő szerelvény oldalának ütközött, a légzsák is kinyílt az autó eleje csúnyán összetört, viszont a vonatban nem keletkezett kár és négy utasa is sértetlenül megúszta a balesetet.

