Egészen elképesztő: egy hónapja vasfűrésszel vágták el a torkát, most egy vonatgázolást élt túl – videó

Ilyen történetet csak az élet tud írni, mélységesen megrázó, és egyben megindító annak a nőnek a története, akiről most a Szon.hu számolt be. A vonatgázolást túlélte, ahogy a testvére brutális támadását is.

A vonatgázolást is túlélte az a nő, akinek a torkát a testvére akarta elvágni egy vasfűrésszel Fotó: Kisvárda Traffipax / Facebook

Vonat elé esett egy nő Kisvárdán, de csodával határos módon túlélte a balesetet. Az Országos Mentőszolgálat is reagált a nem mindennapi esetre.

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak kórházba"

– tájékoztatta a nyilvánosságot Udvardi-Lakos Luca, a mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Az esettel kapcsolatban a Traffipax Kisvárda Facebook-csoportban többen is azt írták, hogy a súlyosan sérült nő Andrea,

akit alig egy hónappal ezelőtt vasfűrésszel akarta lefejezni a saját testvére.

A férfi június 29-én Kisvárdán, többször ököllel arcon ütötte gyámság alatt álló, amputált karú leánytestvérét. Este megint összevesztek és a férfi ismét puszta kézzel bántalmazta a nőt, majd magához vett egy keretes vasvágó fűrészt, amivel a nő nyakát kezdte el fűrészelni. Azt hajtogatta, hogy megöli őt. A nő végül 8 napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta a támadást – írta meg a Szon.hu, az esetről a nő a Tényeknek is nyilatkozott, amit ide kattintva tud megnézni.

