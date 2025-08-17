Súlyos hibát vétett a mozdonyvezető, 200 méteren múlt a tragédia

A békéscsabai vonalon, Szolnok és Szajol között jó ideig nem közlekedhetnek a vonatok, ugyanis hatósági intézkedés zajlik egy majdnem tragédiába torkolló vétség miatt. Úgy tudni, egy magántársaság szerelvény nélkül haladó mozdonya nem állt meg a tiltó jelzés ellenére, így csupán pár száz méteren múlott a vonattragédia – írja a beol.hu.

Kevésen múlott a vonattragédia: 200 méterre állt meg egymástól a két szerelvény

Fotó: BEOL

200 méter – csupán ennyin múlt a vonattragédia

A békéscsabai fővonalon késésekre, hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásokra kell számítani a fent említett eset miatt. Millérnél a magántársaság mozdonya a tiltó jelzést adó jelzőnél nem tudni, miért nem állt meg. Eközben egy váltót is megrongálva, arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC szabályosan közlekedett.

A két vonat mindössze 200 méterre állt meg egymástól, ennyin múlt, hogy nem történt nagyobb tragédia. Az eddigi információk alapján személyi sérülés nem történt, ugyanis a vasúti biztosítóberendezés a szabálytalan közlekedést észlelve azonnal reagált: a másik vonat érkezése előtt továbbhaladást megtiltó jelzésűre állította a jelzőt, így meg tudta előzni a balesetet.

A záhonyi és a békéscsabai fővonal távolsági vonatai csak Budapest és Szolnok, illetve Szajol és a keleti országrészben lévő végállomásuk között járnak. A két település között jelenleg pótlóbuszokkal lehet közlekedni, melyek folyamatosan indulnak, azonban vonatokhoz nem csatlakoznak. A pótlásról és fennakadásokról bővebben a BEOL cikkében olvashat!

A mai nap, azaz vasárnap reggel is történt egy vonattragédia: a Budapest–Székesfehérvár vasútvonalon egy gyalogost gázolt halálra a vonat, ami miatt jelentős fennakadások voltak.