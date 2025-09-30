„Ilyenkor anyádat hívd, ne a 112-őt” - figyelmeztet a rendőrség

A segélyhívószám nem játék - figyelmeztetnek a hatóságok. Kiemelték: őrült leterheltséget jelent, hogy egyesek bolondozás céljából tárcsázzák a 112-őt. Mindezt azonban a rendőrség sem nézi tétlenül, hiszen semmi sem marad következmények nélkül - írta meg a Szon.hu.

Soha ne hívd ok nélkül a 112-őt, életek múlthatnak a jó kedélyeden

Kép forrása: Pexels (illusztráció)

Volt, aki azért kereste fel a segélyhívóvonalat, mert a gyerek nem ette meg a káposztát, eg másik esetben pedig tüzelő kutya miatt hívták a tűzoltókat. De olyanra is akadt példa, hogy egy részeges férfi a segélyhívó operátornak csapta a szelet, mert a hölgynek nagyon kellemes hangja volt. A segélyhívószámot sokan tudakozóként is kezelik, helytelenül: felhívják, hogy milyen lesz az időjárás, vagy a pontos idővel kapcsolatban érdeklődnek.

Szabálysértést követ el az, aki nem rendeltetésszerűen hívja a 112-őt

Jogi következményekkel, pénzbírsággal járnak a megtévesztő, hamis bejelentések. Kizárólag valódi vészhelyzet esetén forduljunk segítségért! A 112-es központi segélyhívót, továbbá a tűzoltóság, mentők, rendőrség elérhetőségeit csak sürgős, életet, testi épséget vagy jelentős vagyontárgyat veszélyeztető helyzetben lehet használni. Az ártatlannak tűnő helytelen tréfák mellett több rosszindulatú, hamis bejelentésre is volt már példa. Veszprém vármegyében, évekkel ezelőtt egy olyan férfit tartóztattak le aki azt állította, hogy fegyvere van és le akarja mészárolni a családját.

