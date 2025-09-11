Tragédiával indult a nap: halálos baleset a 39-es főúton – képpel, videóval

Kisteherautó és személyautó ütközött össze a 39-es főúton, a 17-es kilométerszelvénynél, Tállya és Golop között csütörtök reggel. A baleset következtében a gépkocsi sofőrje elhunyt. A helyszínelés jelenleg is folyik, a hatóságok teljes útzár mellett végzik a munkálatokat - tájékoztatta a Boon.hu-t a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Halálos baleset a 39-es főúton Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tragédia a 39-es főúton, elhunyt az egyik sofőr

Információk szerint a személyautó sofőrje egy kanyarban megcsúszott és keresztbe fordult, ekkor a kisteherautó az anyósülés felőli oldalról olyan erővel csapódott a gépjárműbe, hogy a karosszériát egészen a vezető ülésig felgyűrte.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínéről egy 25 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba, azonban egy 40 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.