halálos baleset

Tragédiával indult a nap: halálos baleset a 39-es főúton – képpel, videóval

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt lezárták. A 39-es főúton, Tállyánál történt tragédia csütörtök reggel.
Kisteherautó és személyautó ütközött össze a 39-es főúton, a 17-es kilométerszelvénynél, Tállya és Golop között csütörtök reggel. A baleset következtében a gépkocsi sofőrje elhunyt. A helyszínelés jelenleg is folyik, a hatóságok teljes útzár mellett végzik a munkálatokat - tájékoztatta a Boon.hu-t a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

39-es főúton
Halálos baleset a 39-es főúton Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tragédia a 39-es főúton, elhunyt az egyik sofőr

Információk szerint a személyautó sofőrje egy kanyarban megcsúszott és keresztbe fordult, ekkor a kisteherautó az anyósülés felőli oldalról olyan erővel csapódott a gépjárműbe, hogy a karosszériát egészen a vezető ülésig felgyűrte.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínéről egy 25 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba, azonban egy 40 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

 

