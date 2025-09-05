Ekkora balhé talán még nem is volt a Tisza-tónál

Nyilatkozatot adott ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség pénteken. Egy agresszív 45 éves férfit 1 év 7 hónap börtönre ítélt a Tiszafüredi Járásbíróság, amiért megtámadta a mentőszolgálat munkatársait – számolt be róla Heol.hu.

Elítélték az agresszív férfit, aki miután kihívta a mentősöket, rájuk támadt

Fotó: Illusztráció (Markovics Gábor/Bors)

A 45 éves indulatos férfi összeverte a testvérét, majd látva a verés eredményt, értesítette a mentősöket. A mentőszolgálat munkatársait a Tisza-tó közeli helyszínen azonban rendkívül harciasan fogadta.

Egyfolytában akadályozta őket a munkájukban, hangosan szidalmazta és fenyegette a testvérét ellátó mentősöket, végül az egyiküket ököllel meg is támadta.

Az ápoló próbálta a dühöngő férfit lecsillapítani, de az elkezdett vele dulakodni, és a pólóját is leszaggatta. Végül halálosan meg is fenyegette őket.

Elítélték az agresszív férfit

A vádirat szerint a férfi fizikai és verbális erőszakkal akadályozta a mentőápolót és a gépkocsivezetőt abban, hogy ellássák beteg testvérét. A jog szerint a mentősök közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így a támadás súlyosabb megítélés alá esik.

A bíróság az ügyészi indítványnak megfelelően börtönbüntetést és a közügyektől való eltiltást szabott ki.

A gyorsított eljárásra azért volt lehetőség, mert a terheltet tetten érték, a bizonyítékok rendelkezésre álltak, és az ügy megítélése egyszerű volt – tette közzé a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.

Az ítélet nem jogerős.

Elgurult a gyógyszere annak a férfinak is, aki egy dohányboltban veszítette el az önuralmát. Először még nem volt semmi gond. Vett két töltőgázt, fizetett, aztán valamitől elborult az agya. Az agresszív férfi üvöltözött és az ajtó üvegét is betörte, majd felkapott egy harmadikat is a töltőgázból és elszaladt anélkül, hogy fizetett volna. Kihívták a rendőröket, akik elfogták az őrjöngő vásárlót. Ha kíváncsi a részletekre, az Origó oldalára látogatva elolvashatja!