Agyonverte születendő gyermekét, a szomszéd próbálta leállítani az őrjöngő férfit

Egy öcsödi férfi kis híján agyonverte 17 éves barátnőjét a saját házában szeptember elején. A gyanúsított többször hasba rúgta a fiatal lányt, ököllel tarkón ütötte, majd a fejét a falba verte. Az elképesztő jelenetnek a szomszéd vetett véget - írja a Szoljon.hu.

Az öcsödi férfi kis híján agyonverte gyermeke anyját, aki elvetélt

Fotó: Illusztráció (MART PRODUCTION/Pexels)

Agyonverte születendő gyermekét és kis híján az anyát is

A bántalmazás miatt a kiskorú lány több bordája, nyaki csigolyája, lapockája eltört, és agyvérzés lépett fel. A lány sérülései életveszélyesek voltak, azonnali műtétre volt szükség, hogy megmentsék az életét. Az orvosok megállapították, hogy a lány várandós volt, ám a magzat nem élte túl a bántalmazást.

A főügyészség a férfi letartóztatását kezdeményezte, mivel a súlyos vádak miatt tartani lehet a szökéstől vagy elrejtőzéstől, illetve a sértett befolyásolásától. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája helyt adott az ügyészség indítványának, és elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be, enyhébb kényszerintézkedést kérve.

Egy hasonlóan életveszélyes támadás játszódott le Debrecenben, szintén szeptember elején: egy 44 éves férfi és társa szóváltásba keveredett egy másik személlyel, ezt követően olyan súlyosan ütlegelni kezdte az áldozatot, hogy az orvosok napokon át küzdöttek a sérült életéért. Az eset részletei az Origo.hu korábbi cikkében.

