Szakított a nővel, de előtte kis híján agyonverte

Három napja, szeptember 23-án délután egy 20 éves férfi elment volt barátnője patosfai otthonába, hogy elhozza a holmiját, mivel szakítottak a Sonline információi szerint. Mielőtt elsétált volna a cuccaival, megtámadta a nőt, kis híján agyonverte.
Ahogy belépett a házba a férfi, máris eljárt a keze, no meg a lába.
Szó nélkül megütötte és megrúgta a 19 éves nőt,
aki a szakemberek szerint csak a szerencsének köszönheti, hogy 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett és nem halt meg. A rendőrök már másnap elfogták a férfit, és bevitték a barcsi rendőrkapitányságra, ahol súlyos testi sértés kísérlete miatt kihallgatták, és őrizetbe vették.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.