Kis híján agyonvertek egy embert az István úton, egy buszmegállóban fogták el a támadót

Szeptember 2-án délután egy férfi nagyon összeveszett két másikkal Debrecenben, az István úton. Az egyikük, aki most 44 éves, nekiesett a férfinek. Ahol érte, ütötte-verte, nem kellett sok ahhoz, hogy megölje. Kis híján agyonvertek egy embert a bűntársával.

Kis híján agyonvertek egy férfit Debrecenben három napja

Az életéért küzd a középkorú férfi, akit majdnem agyonvertek

Az 51 éves áldozat a támadás után még nem érezte, mekkora a baj, valahogy hazajutott. Másnap viszont annyira rosszul lett, hogy mentővel kellett kórházba vinni.

Most életveszélyes állapotban van.

A helyi nyomozóknak nem kellett sok ahhoz, hogy rájöjjenek, ki tette ezt vele. A Cívis Közterületi Támogató Alosztállyal együtt szeptember 4-én, csütörtökön egy debreceni buszmegállóban csaptak le a támadóra, akit gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe vettek.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága életveszélyt okozó testi sértés megalapozott gyanúja miatt indított vele szemben eljárást.

