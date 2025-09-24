Plüssmacival tapasztották le a megrugdosott mozgáskorlátozott áldozat száját

Ahogy általában a brutális támadások nagy része, ez is egy verekedéssel indult 2022. július 31-én egy Heves vármegyei településen. Két nő rátámadt egy férfira. A dulakodás során egyikük arcul ütötte az áldozatot, miközben pénzt követelt tőle, a másik pedig csatlakozott a fenyegetőzőhöz. Az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint a 21 és 30 éves nő is együtt lakott a férfivel, akiről jól tudták, hogy beteg. A vád szerint ezt használták ki, amikor kirabolták - írta a Heol.hu.

Mozgássérült áldozatukat bántalmazták egy plüssmackóval

Fotó: Agria Tv Bt

Felfegyverezve támadtak áldozatukra

A mozgáskorlátozott férfi szállást adott a támadóinak, akik brutális módon bántak el vele. Pénzt, bankkártyát és a férfi autóját követelték, követelésüknek pedig felváltva rugdosva és a fejét ütve adtak nyomatékot. A támadás során az áldozatot egy ismeretlen folyadékkal lefújták, amitől elkábult.

Ezután egy plüssjátékot nyomtak a szájához, amit szigetelőszalaggal rögzítettek, majd a nyaka köré tekert fehér pólóval fojtogatták.

A bántalmazásnak azonban ezzel még nem volt vége: a kábult férfi két kezét és lábát is összekötötték.

Igaz, csak felületesen, de az egyik nő megvágta a férfi kezét, majd hasba szúrta.

A begyógyult sebek ellenére az orvosszakértő szerint a bántalmazó magatartás alkalmas lett volna arra, hogy 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okozzon.

A tárgyalás nem úgy ment ahogy tervezték

Az előkészítő ülésen az egyik nő nem jelent meg. Arra hivatkozott, hogy lázas beteg, így még nem született az ügyben ítélet. Ugyanakkor a másik nő jelen volt, őt már a börtönből vitték oda. Kiderült, hogy

ő korábban házi őrizetben volt,

de hagyta lemerülni a lábbilincsét, ami fogolyszökésnek minősül, ezért letartóztatták. A nő meglepő módon először mindent beismert, majd ügyvédjének tanácsára visszavonta a vallomását, és ragaszkodott ahhoz, hogy folytatódjon a per. A tárgyalást november harmadikára halasztották.

Ritka eset, mikor egy nő nem áldozat, hanem a fenyegetés, de nemrégiben hasonló eset történt, ahol a férfi lett a zaklatás áldozata, erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.