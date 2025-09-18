Brutális állatkínzás: egy idióta felakasztotta a kiskutyáját, majd ököllel verni kezdte

Egy 46 éves jászárokszállási férfi felakasztotta a kutyáját a teraszának a korlátjára, majd ököllel verni kezdte a fejét. A szomszédok közbelépése mentette meg a kiskutyát. A Szoljon.hu számolt be a vérlázító állatkínzásról.

Brutális állatkínzás: erre a kerítésre akasztotta fel a kiskutyáját a jászárokszállási férfi

Fotó: Magyarország Ügyészsége/Szoljon.hu

Állatkínzás a Jászságban

A férfi június 14-én kora délután a lakóhelyén a tulajdonában lévő kistestű ebet a nyakánál fogva a terasz korlátjára akasztotta úgy, hogy az állat lába nem ért el a földig. Az így kiszolgáltatott helyzetbe került kutyát ezután ököllel a fején kezdte ütni – tájékoztatta a hírportált dr. Lánczi Rajmund, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

A szomszédok felfigyeltek a zajra, és a közbelépésüknek köszönhetően a kiskutya sértetlenül megúszta az állatkínzást. A büntetett előéletű férfival szemben az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Ügyében a Jászberényi Bíróság fog majd dönteni.

