Állatkínzás: közel 100 km/h sebességgel vonszolta a kutyát az aszfalton

A közvéleményt joggal megrázó állatkínzás miatt a rendőrség elfogott egy férfit, aki a gyanú szerint szeptember elsején egy kutyát kötött az autója után, majd a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton, nagy sebességgel vonszolta az aszfalton.

Különösen kegyetlen állatkínzásnak lett tanulja egy másik autós.

Fotó: Police.hu

Különösen kegyetlen módon elkövetett állatkínzás

Az autós mintegy 95 kilométer/órás sebességgel húzta a járműhöz kötött kutyát. A döbbenetes esetet egy másik autós vette észre, aki megpróbálta megállítani a járművet, és dudálással próbálta figyelmeztetni. Azonban a férfi ahelyett, hogy megállt volna, betette a kutyát a csomagtartóba, majd elhajtott a helyszínről. A rendőrség rekord gyorsasággal beazonosította az elkövetőt és előállították a kapitányságon.

Meglakol az állatkínzó

Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos a közösségi oldalán reagált a kiskunfélegyházi állatkínzás hírére. Azt írta, azonnal felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, akik biztosították, hogy az ügyet teljeskörűen kivizsgálják. A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy egyetlen állatkínzó sem maradhat büntetlenül, és felhívta a figyelmet arra, hogy a korábbi években szigorították a büntetőjogi szabályozást.

A jogszabályok módosítása alapján az állatnak különös szenvedést okozó bántalmazásért ma már súlyosabb büntetés jár. A bíróság az elkövetőt az állattartástól is eltilthatja addig, amíg nem végez el egy kötelező állatvédelmi képzést. A jogszabályok célja, hogy visszaszorítsák a hasonló eseteket, és gyorsabban biztonságba helyezhessék a védtelen állatokat.

A tiszaalpári eset egy újabb, sokkoló példa arra, milyen embertelen tettek ellen kell fellépni. A hatóságok gyors intézkedése és a bejelentők együttműködése remélhetőleg elrettentő üzenetet küld: a kegyetlenség nem maradhat következmények nélkül.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: