Döbbenetes dolog derült ki a metróban szolgáló rendőrről

Álrendőr álldogált a kék metró peronján szeptember 13-án kora délután. A 42 esztendős férfi valódi rendőregyenruhát viselt rendfokozati jelzésekkel, utángyártott, de az eredetire megtévesztésig hasonlító BRFK állományjelzővel, tépőzáras „Rendőrség” feliratokkal. A jelvényén azonban az azonosítószám helyett „Police” felirat díszelgett – írta meg a Rendészeti Államtitkárság Facebook-bejegyzése alapján a Beol.hu.

Álrendőr kezén kattant a bilincs Budapesten Fotó: BRFK

Ez az apró bibi tűnt fel a rendőri pályára, mégpedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre készülő 16 éves, füzesgyarmati gimnazistának. A fiú, – akiből nyilván kíváló nyomozó lesz – előbb megfigyelte a férfit, majd jelezte a valódi rendőröknek, hogy valami nem stimmel.

A járőrök igazoltatták a biztonsági őrként dolgozó, a határvadász, illetve rendőr szakma felé kacsingató álrendőrt, aki viseletét azzal magyarázta, hogy filmet forgattak a barátnője budaörsi lakásában.

A férfi elmondta, hogy a filmfelvétel után magán hagyta a „jelmezét”, és abban akart hazautazni Körösladányba.

Igazi zsaruk bilincselték meg az álrendőrt

Az egyenruhát, – amit utólag elkoboztak tőle – állítása szerint egy nyugalmazott rendőrtől vásárolta harmincezer forintért. Kiderült az is, hogy az álrendőrtől járókelők segítséget is kértek az aluljáróban, mivel valaki késsel hadonászott. Erre ő a „Mindjárt jönnek a kollégák” választ adta, majd odébállt.

A férfit jogosulatlan címhasználat szabálysértés elkövetése miatt 104 ezer forint bírsággal sújtották.

