Vérfagyasztó részletek: ez áll a győri ámokfutás mögött

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy ámokfutóval szemben, aki erőszakos téveszméinek hatására három ember megölésével, illetve megsebesítésével kísérletezett.

Az ámokfutó a Petz-kórházban is próbált embert ölni

Fotó: Kisalföld-archívum

A vádirat szerint a férfi 2024. szeptember 21-én reggel a Győrből Szombathely felé tartó M86-os gyorsforgalmi úton haladt, amikor közlekedési incidensbe keveredett a sértettekkel, elindítva ezzel az ámokfutást.

A sértettek kiszálltak a járműből, mire a vádlott szándékosan elütötte az egyiküket, majd a másik felé kormányozta az autót, hogy őt is elgázolja. Az egyik áldozat az úttestre esett, míg a másik átugrott a szalagkorláton, és lecsúszott a töltésoldalon. A vádlott cselekménye következtében mindkét sértett horzsolásos sérüléseket szenvedett.

Több helyen is megfordult az ámokfutó

Az incidens után a vádlott továbbhajtott, és egészen a csornai vasútállomás parkolójáig jutott. Itt a „fejében hallott hangok” utasítására két embertől próbált járművet szerezni, de a tulajdonosok megakadályozták ebben.

Az agresszív férfit a helyszínre érkező rendőrök a győri kórházba kísérték, ahonnan még aznap este elengedték. A vádlott azonban éjszaka visszatért, és a sürgősségi osztály konyhájáról magához vett egy étkezőkést. Ezt követően rátámadt egy kerekesszékben várakozó idős emberre: többször megütötte, majd késsel megvágta a nyakát és a mellkasát.

Bár a sértett sérülései nyolc napon belül gyógyultak, a vádlott cselekedete alkalmas volt életveszélyt okozó sérülés előidézésére. A férfit a kórházi dolgozók fékezték meg, és a pszichiátria zárt osztályára szállították.

Az ügyészség a férfit több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolja. Mivel a vádlott kóros elmeállapotú, az ügyészség azt indítványozta, hogy a Győri Törvényszék rendelje el a kényszergyógykezelését.

