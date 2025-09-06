Pusztító: milliós károkat okozott a részeg ámokfutó

Hírlevél

Alkoholt fogyasztott, majd autóba ült egy 20 éves férfi Tatán. Az ámokfutó elvesztette uralmát járműve felett.
Elvesztette uralmát a járműve felett egy fiatal férfi Tatán, miután alkoholfogyasztás után kocsiba ült. Hét, a Keszthelyi utcában parkoló autóban okozott kárt az ittas ámokfutó - adta hírül a Kemma.hu.

Több milliós kárt okozott az ittas ámokfutó Tatán
Fotó: Police.hu

Több milliós kárt okozott a fiatal ámokfutó

A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál a Police.hu közleményét idézve arról ír, hogy augusztus 29-én este a 20 éves fiatalember ittasan ült volán mögé Tata belterületén. A Keszthelyi utcában azonban elvesztette uralmát járműve felett, és a parkolóban sorakozó autók közül hetet megrongált, több millió forintos kárt okozva ezzel.

A helyszínen az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a fiatalnak nemcsak az okozott kárral kell szembenéznie, hanem a jogosítványától is elbúcsúzhat.

Hét autót összetörni sem kismiska, de van, aki ennél is többre képes. A napokban írtuk meg, hogy Székesfehérváron tizenkét parkoló autónak is nekiütközött az ittas sofőr, aki egy engedély nélkül elhozott, forgalomból kivont autóval, jogosítvány nélkül furikázott.

 

