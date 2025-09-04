Rendőrségi videón a lekapcsolt, visszaeső bűnöző

Az ámokfutó autós hónapokig tartotta rettegésben Tolna vármegyét. A 26 éves felsőnánai férfi többször is volán mögé ült, pedig a bíróság eltiltotta a vezetéstől. Ez persze cseppet sem zavarta őt, ha meglátta a rendőri jelzést, inkább padlógázt nyomott és életveszélyes szlalommal próbált meglépni - tájékoztatott a Teol.hu.

Bilincsben az ámokfutó Fotó: police.hu

A sorozat 2024 novemberében indult, amikor először nem állt meg az egyenruhásoknak Bogyiszlónál. Aztán jött a februári üldözés a 6-os és a 63-as főút kereszteződésénél, ahol több autóst is veszélybe sodort, majd trükkösen átült az anyósülésre, mintha nem is ő vezetett volna. Nyáron Szekszárdon sem állt le, ott keresztülvágott a főúton, majd a mezőkön át menekült el. Augusztusban aztán újra kocsiba ült, de akkor már csak a bokrok alá sikerült beparkolnia, majd ott is hagyta a járművet.

Az ámokfutó nem tért észhez

A férfi bűnlajstroma csak gyarapodott, mint közúti veszélyeztetés, sikkasztás, rendszám hamisítás. Egy autót például kölcsönkért Bajáról, de nem adta vissza, inkább eladta ócskavasnak.

Miután pedig sorra nem jelent meg a bírósági idézésekre, elfogatóparancsot adtak ki ellene. A szekszárdi rendőrök végül Budapesten csaptak le rá szeptember 2-án. Az ámokfutót előállították, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Így száguldásának vége, most rács mögött kell felelnie minden tettéért.

Az ilyen közúti veszélyeztetésekből jócskán kijut napi szinten is, legutóbb például az M7-es autópályán történt hasonló ámokfutásos eset, ahol szinte halálra rémült a vétlen kocsiban egy fiatal, gyermekes pár.