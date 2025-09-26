Ismét balhézott a börtönben a nembináris antifa, majd a bíróságon pityergett

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) kedden kiadott közleményéből kiderül, hogy egy német állampolgárságú fogvatartott – minden bizonnyal Maja Trux Raviról van szó – szeptember 23-án látogatót fogadott a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet épületében. Ezt követően – a jogszabályok által előírt, rendszeres biztonsági ellenőrzés részeként – a felügyelet angolul, illetve anyanyelvén, németül is kérte, hogy ruházatát vegye le, és vesse alá magát a személy- és ruházatvizsgálatnak. Az antifa aktivista viszont megtagadta a kérés teljesítését és passzívan ellenszegült – írja a Magyar Nemzet.
A BVOP közlése szerint a férfi széles mosolyából, magatartásából arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta a felügyelőket. Az őrszemélyzet tájékoztatta a magát nembináriskét definiáló antifát, hogy kötelessége végrehajtani az utasításokat, ellenkező esetben testi kényszert kell alkalmazniuk, de a mindvégig mosolygó fogvatartott továbbra sem volt együttműködő.
A közlemény úgy fogalmaz:
Az ellenszegülés megszüntetése érdekében a munkatársak testi kényszert és bilincset alkalmaztak, majd a fogvatartott átvizsgálása a büntetés-végrehajtási orvos jelenlétében megtörtént. Az intézkedés arányos, jogszerű és szakszerű volt, amely során senki sem sérült meg.
Az ellenszegülő szélsőbalos aktivistával szemben fegyelmi eljárást indított a büntetés-végrehajtási intézet, az eseményről pedig tájékoztatták a törvényességi felügyeletet ellátó bv. ügyészt, valamint a rendelkezési jogkört gyakorló Fővárosi Törvényszéket.
A szeptember 26-án megtartott tárgyalásán Maja Trux Ravi az ügyvédje kérésére számolt be a vele történtekről. Az embervadászat miatt megvádolt aktivista fájdalmas bilincselésről és embertelen bánásmódról panaszkodott, sőt, el is sírta magát, amikor előadta a börtönben átélteket. A fogvatartott hosszan beszélt arról, hogy a látogatófogadás után a börtön dolgozói át akarták vizsgálni, és meztelenre kellett vetkőznie, ez pedig igencsak megalázó volt számára.
Maja Trux Ravi korábban azért akarta elhalasztani a tárgyalását, mert azt állította, hogy éhségsztrájkba kezdett, és legyengülve érezte magát. Sós József bíró azonban felolvasott egy levelet, amit a büntetés-végrehajtás küldött a törvényszéknek. Ebben az állt, hogy a börtönkosztot valóban nem ette meg, de a büfében bevásárolt csokiból, mogyoróból, zöldségekből és gyümölcslevekből. Mivel az orvosi vizsgálat is azt bizonyította, hogy semmi baja nincs, nyugodtan részt vehetett a tárgyalásán.
Közösségi oldalán jelentette be péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a kormány hivatalosan is terrorszervezetté nyilvánítja az Antifa-szervezeteket, akikre a törvény teljes szigorával csapnak majd le.