Jogerős: nem megy börtönbe az anyagyilkos nő

Az áldozat, a 75 éves doktornő még csecsemőként fogadta örökbe a nőt a kórházban, ahol akkor dolgozott. Az elmebeteg anyagyilkos a legtöbbször munkanélküli volt, amit nevelőanyja nem nézett jó szemmel, és ennek hangot is adott. Egy ilyen veszekedés fajult a brutális kegyetlenséggel elkövetett gyilkossághoz. Ráadásul, amikor a fiatal nő elkövette tettét, ott volt vele a kétéves kislánya is - számolt be a Borsonline.hu.

Az elmebeteg anyagyilkos Fotó: Tenyek.hu

A nő, akiről azóta megállapították, hogy elmebeteg, két éve a gyilkosság helyszínén tárgyilagosan, szinte érzelemmentesen mesélt kegyetlen tettéről az újságíróknak:

Nagyon mérges lett anyám rám, ezért idejöttem és megöltem

- közölte hidegen, majd hozzátette:

Rám nézett és szemmel vert, és azonnal éreztem az ideget.

Megölte, majd kifosztotta áldozatát az anyagyilkos

A nyomozás során kiderült, hogy a fiatal nő fojtogatta a sértetett, majd amikor a földre került ráült, és több alkalommal ököllel, majd könyvekkel ütlegelte. Végül egy hosszabbító és egy telefontöltő kábellel megfojtotta az idős doktornőt. Ezután pénzt és értékeket vitt el a lakásból, majd rázárta az ajtót. Az áldozat holttestére a fia talált rá.

Nem kell börtönbe mennie

A vádlottat a törvényszék az emberölés bűntette miatt emelt vád alól felmentette, mert megállapították, hogy elmebeteg. Ezért a bíróság elrendelte a vádlott kényszergyógykezelését. A döntés jogerős, az ítéletet az anyagyilkos és az ügyész is elfogadta.

