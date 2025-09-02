A Blikk a büntetőper helyszínéről tudósított. A per kezdete előtt a vádlottak a fal felé fordulva várakoztak, hogy ne lehessen fotókat készíteni róluk. Az egyiket a barátnője is elkísérte. Az Árpád hídi kerékpáros-gázolás elsőrendű vádlottja, B. Dávid hamar beismerte a bűnösségét, azzal azonban nem értett egyet, hogy nem lenne alkalmas a vezetésre. A másodrendű vádlott, L. Márton, szintén bűnösnek vallotta magát, de állítása szerint nem vett részt gyorsulási versenyben.

Az Árpád hídi kerékpáros-gázolás mindkét vádlottja beismerte a bűnösségét Fotó: Pozsonyi Zita/Blikk

A tárgyalás során kiderült, hogy B. Dávid pszichiátriai kezelés alatt áll, de védőügyvédje nem részletezte, hogy milyen betegség áll a kezelés hátterében. A bíróság a tárgyalás következő időpontjában, amelyet november 26-án tartanak meg, szakértőket fognak beidézni. Az előkészítő ülés ezzel ért véget.

A tragédia részleteiről az Origo is beszámolt annak idején. Az elsőrendű vádlottnak B. Dávidnak, nem ez volt az első balesete, a tragédiát megelőzően a rendőrség már értesítte, hogy a büntetőpontjai elérték a kritikus határt.

Mindkét autó csúnyán összeroncsolódott Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/Origo

A kihallgatásán is elismerte a bűnösségét, azt azonban tagadta, hogy gyorsulási versenyen vett volna részt, állítása szerint azért lépett a gázra, mert a mögötte haladó BMW túl gyorsan közeledett hozzá. A nyomozás során viszont kiderült,

a balesetet okozó férfi a két barátjával versenyzett a hídon, és nem tudta megzabolázni a 700 lóerősre feltuningolt, RACE-001-es rendszámú, Mercedesét.

Az Árpád híd korlátját átszakítva elgázolt egy szabályosan közlekedő, 26 éves kerékpárost, akinek az ütközést követően mindkét lába leszakadt.

A balesetben a Mercedes és az egyik BMW sofőrje is megsérült. B. Dávidot már a kórházban kihallgatták.

Az igazságügyi szakértő szerint

a Mercedes legalább 137 kilométer/órával haladt, noha csak 70 kilométeres sebesség megengedett a hídon,

és a menetstabilizátora is ki volt kapcsolva.

Amikor a Fővárosi Főügyészség javaslatára a Budai Központi Kerületi Bíróságon letartóztatták, a tárgyalás ideje alatt lelkileg teljesen összeomlott, egyfolytában zokogott.

A korláthoz préselődött a kerékpáros

Fotó: Mihadák Zoltán/MTI/Origo

Mély gyász taglózta le az Árpád hídi kerékpáros-gázolás áldozatának hozzátartozóit





A baleset során meghalt kerékpáros édesanyja a Facebookon szólalt meg az ügyben.

Az én majdnem 27 éves fiamat ölte meg ez a nyomorult. Egy szerető, összetartó, dolgos család vagyunk. Elvette a legdrágább kincsünket, mert ő gyorsulni akart. Csak épp vezetni nem tud

– írta akkor a tehetetlen dühében a gyászoló édesanya. Fia, Benjámin, 3D-modellezőként dolgozott, videójátékokhoz, illetve filmekhez készített kül- és beltéri helyszíneket.