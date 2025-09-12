Fegyvere is volt, ezért a TEK fogta el az asszonyverőt - videóval

Egy szekszárdi nő kért segítséget a rendőröktől, mert megelégelte, hogy férje hónapok óta lelkileg és testileg is bántalmazza. Az asszonyverő néha egy vita lezárásaként, gyakran azonban mindenféle indok nélkül ütlegelte feleségét, olykor a gyerekei szeme láttára – tájékoztatott a Teol.hu. A TV2 Tények információi szerint volt olyan alkalom, amikor késsel szurkálta a nőt.

A TEK és a helyi rendőrség munkatársai közösen fogták el a szekszárdi asszonyverőt Fotó: Police.hu

Felmerült a gyanú arra is, hogy a brutális férfi otthonában fegyvert tart, ezért elfogásához a nyomozók a TEK segítségét kérték. A lakásán tartott kutatás során légpuskát és gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök.

Elfogását követően kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, mivel szabadon engedése súlyosan veszélyeztetné a bírósági eljárást. Habár a 32 éves férfi elismerte, hogy rendszeresen bántalmazta feleségét, a Szekszárdi Törvényszék úgy véli, a gyanúsított nagy eséllyel próbálná befolyásolni vagy megfélemlíteni a tanúkat, akár a hozzátartozókat is, ezzel akadályozva a bizonyítást.

Sok bűn terheli az asszonyverő múltját

A bíróság feltárta: a férfi nemcsak Magyarországon, de az Európai Unión belül is volt már büntetve. Összesen több mint nyolc alkalommal ítélték el különböző bűncselekményekért. Korábbi bűnei között szerepelt kapcsolati erőszak is, így a terhelt a közeljövőben biztosan rács mögött marad.

A TEK felvétele a bántalmazó elfogásáról:

