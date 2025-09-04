Trükkös átverés! Egy kattintás és már ugrott is a milliós összeg a számláról

A netes csalók újabb trükkje ismét bizonyította, hogy senki sincs biztonságban, még a rutinos cégvezetők sem. Ezúttal egy bükkábrányi vállalkozás lett a gátlástalan bűnözők áldozata, akik pillanatok alatt megszereztek több millió forintot az átverés során - adta hírül a Heol.hu.

Az átverés közel 13 millió forintnyi kárt jelentett a vállalkozásnak - Fotó: Shutterstock

Átverés mesterfokon

Az egész egy teljesen ártalmatlannak tűnő e-maillel kezdődött. A cégvezető egy gép megvásárlásáról tárgyalt, már a megállapodás is megvolt, csak a számla váratott magára. Ekkor jött az ördögi trükk, ugyanis a valódi partnerrel egy időben a csaló is küldött egy számlát, megtévesztésig hasonló kinézettel. A cégvezető nem is gyanakodott, azonnal utalt, csak éppen rossz helyre.

Az összeg sem volt aprópénz, ugyanis 33 ezer euró, azaz közel 13 millió forint tűnt el a semmibe. Mire kiderült a turpisság, már csak a rendőrség segíthetett: a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság azonnal nyomozást is indított.

Az eset után a rendőrség újra felhívja a figyelmet arra, hogy az internetes csalók egyre pofátlanabbak, trükkjeik pedig kifogyhatatlanok. Sokszor ott bukkannak fel, ahol a legkevésbé számítanánk rájuk, legyen szó akár magánszemélyekről, akár cégekről.

Mit tehetünk az átverések ellen?

Minden nagyobb utalás előtt ellenőrizzük vissza a kérést a megszokott belső csatornákon.

Ha mégis baj van, azonnal értesítsük a bankot és tegyünk feljelentést.

Hasznos tippeket találunk a kiberpajzs.hu oldalon is.

Hogy mennyire nem ritka az efféle átverés? Nemrég egy nő nem létező termékek eladásával csalt ki több millió forintot gyanútlan áldozataitól, szerencsére a rendőrség a Mátrix Projekt keretében sikeresen le tudta zárni az ügyet.