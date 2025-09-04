Trükkös átverés! Egy kattintás és már ugrott is a milliós összeg a számláról

A netes csalók újabb trükkje ismét bizonyította, hogy senki sincs biztonságban, még a rutinos cégvezetők sem. Ezúttal egy bükkábrányi vállalkozás lett a gátlástalan bűnözők áldozata, akik pillanatok alatt megszereztek több millió forintot az átverés során - adta hírül a Heol.hu.
Az egész egy teljesen ártalmatlannak tűnő e-maillel kezdődött. A cégvezető egy gép megvásárlásáról tárgyalt, már a megállapodás is megvolt, csak a számla váratott magára. Ekkor jött az ördögi trükk, ugyanis a valódi partnerrel egy időben a csaló is küldött egy számlát, megtévesztésig hasonló kinézettel. A cégvezető nem is gyanakodott, azonnal utalt, csak éppen rossz helyre.
Az összeg sem volt aprópénz, ugyanis 33 ezer euró, azaz közel 13 millió forint tűnt el a semmibe. Mire kiderült a turpisság, már csak a rendőrség segíthetett: a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság azonnal nyomozást is indított.
Az eset után a rendőrség újra felhívja a figyelmet arra, hogy az internetes csalók egyre pofátlanabbak, trükkjeik pedig kifogyhatatlanok. Sokszor ott bukkannak fel, ahol a legkevésbé számítanánk rájuk, legyen szó akár magánszemélyekről, akár cégekről.
Hogy mennyire nem ritka az efféle átverés? Nemrég egy nő nem létező termékek eladásával csalt ki több millió forintot gyanútlan áldozataitól, szerencsére a rendőrség a Mátrix Projekt keretében sikeresen le tudta zárni az ügyet.