Ózdi X-akták: magától átparkolt egy autó, sokkot kapott a magyar sofőr – videó

Egy nő tett bejelentést az ózdi rendőrkapitányságon tavaly nyáron azután, hogy észrevette, hogy az autója nem ott áll, ahová parkolt. A rendőrök a helyszínen arra jutottak, hogy nem lopta el senki, teljesen más történt - osztotta meg közösségi oldalán az Ózdi Varosi Televízió.

Meglepetés érte a tulajdonost reggel, amikor észrevette, hogy az autója nem ott áll, ahol leparkolta

Fotó: Ózdi Városi Televízió

Lejtőn felfelé gurult az autó, de van magyarázat az ózdi X-aktára

Ahogy a felvételen is látható, 2024. július 3-ának hajnalán egy parkoló autó magától megmozdult, és mintegy két percen át gurult. Ez már önmagában is elég ijesztő, arra viszont hirtelen nem találtak magyarázatot hogyan lehetséges, hogy az emelkedőn felfelé indult el, aztán egy jobbrakanyarodó sáv felfestésénél megállt. A rendőrök többször megnézték a térfigyelő kamerák felvételeit és arra jutottak, hogy a kocsiba nem ült be senki, sőt, a közelében sem járt ember.

A rejtélynek viszont feltehetően az a megoldása, hogy az autó egy műszaki hiba miatt parkolt át, amelyet vagy egy rágcsáló okozhatott vagy egy zárlatos gyújtáskapcsoló.

A hiba miatt az autó magától mozgásba lendült, és addig gurult, amíg az akkumulátor le nem merült. Szerencsére nem egy lejtőn indult el, és nem okozott balesetet. Amúgy a szakemberek szerint lejtőn még a motor is beindulhatott volna.

