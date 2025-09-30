Balatoni rejtély: fiatal szőke lány kísért az utcákon és zaklatja a lakókat késő éjszaka

Több balatonszárszói lakost is felzavart álmából egy rejtélyes, fiatal, szőke lány, aki az éjszaka közepén kopogtatott be hozzájuk - írta meg a Sonline.hu. A portál szerint a helyiek több Facebook-csoportban is közzétették a különös történetet.

Sorra járja a Balaton parti települések utcáit

Kép forrása: Pixabay ( illusztráció)

Az estre többen úgy reagáltak, hogy megígérték: kamerarendszert fognak telepíteni, a kaput pedig mindig kulcsra zárják.

A rejtélyes idegen hajnali 1.15 -kor Balatonszárszó utcáit járta

Egy helyi nő így számolt be a történtekről: hajnali egy után hangos kopogás riasztotta fel a házaspárt. Egy nagyon fiatal, körülbelül 170 cm magas szőke lány állt az ajtóban, koromfekete viseletben. A lány elmondása alapján a Family-Kidben volt elszállásolva, azonban annyira vékony takarót kapott, hogy nagyon fázott. Arra kérte az asszonyt, adjon neki egy vastagabb takarót, vagy egy meleg pulóvert.

A nő elzavarta a lányt, azt kérve, forduljon szállásadójához. A szőke lány azonban nem a Family Kid Panzió felé vette az irányt.

A szőke lány tovább próbálkozott

Egy helyi lakos az elmondása szerint a Móricz Zsigmond utcában találkozott a lánnyal, ám a panzió környékén többen is jelezték, hogy látták arrafelé. Az egyik ingatlantulajdonos szerint a kamerafelvételei alapján a nő bemászott az udvarába is, ám a házba már nem jutott be. A rendőrségnek küldött újságírói kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.

Az biztos, hogy érdemes óvatosnak lenni. Elképzelhető, hogy a fiatal lány valóban csak fázott, de könnyen lehet, hogy betöréseket készített elő, vagy maga is besurranó tolvaj volt.

Az elmúlt hetekben egy másik, sokkal hátborzongatóbb rejtély is foglalkoztatta a Balaton partján élőket: szeptember 12-én a rendőrség egy, a felismerhetetlenségig összeégett molett nő holttestét találta meg az északi parton. Az ügyben a rendőrség a lakosság segítségét kéri.