Elképesztő, a szlovénok hallani sem akartak a magyar műszaki mentőkről

Hétfő délután, négy óra körül baleset történt a 86-os úton, amelyben egy gépkocsi ütközött kamionnal: előbbi teljes mértékben összetört, a nehéz járműnek viszont csak megsérült az első futóműve. A magyar műszaki mentők az összetört autót azonnal elszállították, azonban a forgalmat késő estig el kellett terelni az érintett zalai szakaszról, mivel a külföldi kamion tulajdonosa semmilyen együttműködést nem mutatott, hogy igénybe vegye a magyar segítséget. Ezért az útszakaszt le kellett zárni, a forgalom elterelését Lentin keresztül oldották meg.

A baleset hosszú órákig lehetetlenítette el az autós közlekedést

Fotó: FB

A baleset helyszínén életveszélyesen megsérült egy idős férfi

A mentősök másfél órán keresztül küzdöttek a német nyelven beszélő férfi életéért, hogy szállítható állapotba tudják hozni. A sérült végül sikeresen kórházba került mentőhelikopter segítségével. A szerencsétlen balesetről a Zaol.hu számolt be.

Érdemes fokozottan körültekintően eljárni az utakon, mivel a közelmúltban számos baleset történt. Ma volánbusz ütközött össze egy autóval a 65-ösön.