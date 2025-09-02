Hírlevél

Rendkívüli

Videón, ahogy a gyerekgyilkosra lecsapnak a kommandósok

gépjármű

Elképesztő, a szlovénok hallani sem akartak a magyar műszaki mentőkről

A zalai 86-os úton karambolozott a szlovén kamion egy gépjárművel. A baleset helyszínéről a személyautót hamar elszállították a műszaki mentők, azonban a kamionos nem volt hajlandó elfogadni a magyarok segítségét, ezért késő estig elhúzódott a jármű elszállítása.
gépjárműLentinéletveszélyesbalesetkamionsofőr

Hétfő délután, négy óra körül baleset történt a 86-os úton, amelyben egy gépkocsi ütközött kamionnal: előbbi teljes mértékben összetört, a nehéz járműnek viszont csak megsérült az első futóműve.  A magyar műszaki mentők az összetört autót azonnal elszállították, azonban a forgalmat késő estig el kellett terelni az érintett zalai szakaszról, mivel a külföldi kamion tulajdonosa semmilyen együttműködést nem mutatott, hogy igénybe vegye a magyar segítséget. Ezért az útszakaszt le kellett zárni, a forgalom elterelését Lentin keresztül oldották meg.

A baleset hosszú órákig lehetetlenített el az autós közlekedést
A baleset hosszú órákig lehetetlenítette el az autós közlekedést
Fotó: FB

A baleset helyszínén életveszélyesen megsérült egy idős férfi 

A mentősök másfél órán keresztül küzdöttek a német nyelven beszélő férfi életéért, hogy szállítható állapotba tudják hozni.  A sérült végül sikeresen kórházba került mentőhelikopter segítségével. A szerencsétlen balesetről a  Zaol.hu számolt be.

Érdemes fokozottan körültekintően eljárni az utakon, mivel a közelmúltban számos baleset történt. Ma volánbusz ütközött össze egy autóval a 65-ösön. 

 

