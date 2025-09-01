Elesett a főváros a tanév kezdés napján – durva baleset a Bécsi úton

Hírlevél

1 órája
Forgalmi akadály alakult ki már szeptember elsején. Baleset történt a III. kerületben, áll a forgalom.
Súlyos baleset történt szeptember elsején a fővárosban: a III. kerületi Bécsi úton, a Bojtár utcához közel, két autó ütközött össze.

Baleset történt a harmadik kerületben.
Baleset történt a harmadik kerületben. (illusztráció)
Fotó: MW

Baleset miatt áll a forgalom

Az ütközés olyan erős volt, hogy az egyik jármű kereke kitört. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, amelyekben összesen öten utaztak. A baleset miatt forgalmi akadály keletkezett, ami a tömegközlekedési járművek haladását is lassítja – közölte a katasztrófavédelem.
Nem ez volt a mai nap első balesete. Három autó ütközött Lébénynél az M1-es autópályán, erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

