Víztócsába rohant a BMW, a következő pillanat sokkolta a szemtanúkat

Az M70-es autópályán, a 2-es és a 3-as kilométer között, a Nagykanizsa felé vezető irányban baleset okozott komoly fennakadást szerda délelőtt: egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze. A szerencsétlenség előzménye, hogy a BMW márkájú autó sofőrje megcsúszott a nedves útburkolaton - számolt be róla Zaol.hu

Víztócsába hajtott a BMW, ezzel okozott balesetet

Fotó: Gyuricza Ferenc

Baleset az M70-es autópályán

A járművekben összesen három ember utazott. A helyszínre a letenyei hivatásos tűzoltók is kivonultak, akik áramtalanították a személyautót. A mentők szintén a helyszínre érkeztek, az eset miatt pedig torlódás alakult ki az érintett útszakaszon. A balesetet az okozta, hogy a magyar rendszámú BMW egy tócsára futott, amely megdobta a járművet. Az autó előbb kétszer nekiütközött a szalagkorlátnak, majd oldalról súrolta a külföldi rendszámú kamiont. A kamionban csak kisebb károk keletkeztek, így a helyszínelés után folytathatta útját. A személyautó egyik utasát ugyanakkor a mentők kórházba vitték Nagykanizsára további vizsgálatok és megfigyelés céljából.

