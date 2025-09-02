A Csukás-éri-főcsatornában kötött ki egy autó három utassal a tetejére borulva

Kedd hajnalban, eddig tisztázatlan körülmények között, egy autó lesodródott az útról, és a tetejére borulva állt meg a csatornában. A balesetben ketten az autóba szorultak, egy ember kizuhant a kocsiból, őt a nádasban találták meg – írta meg a Baon.hu. A közúti havária a 4625-ös út 21-es kilométerénél kedden, a hajnali órákban történt.

A súlyos balesetben ketten beszorultak a járműbe, egy utas kizuhant az autóból

Fotó: Illusztráció (Ajkamentők/Facebook/Veol.hu)

A baleset helyszínén drónt is bevetettek

A helyszínre kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki.

A műszaki mentők csörlővel stabilizálták a Csukás-éri-főcsatornában lévő autót a vízben,

majd feszítővágó segítségével szabadították ki az utastérbe szorult embereket.

Ők és az az ember is, akire a nádasban találtak rá, orvosi ellátásra szorulnal. Drónnal is átfésülték a baleset helyszínének a környékét, más nem került elő.

