Rendkívüli

Brutális ütközés: egyetlen autó sem úszta meg szárazon

Karambol történt délután Kiskunhalason. Az Átlós útról érkező jármű – figyelmen kívül hagyva a stoptáblát – kihajtott a forgalmas Szabadkai útra. A baleset helyszínére a mentők is kiérkeztek.
Nem sokkal 3 óra után brutálisan összeütközött két gépjármű Kiskunhalason, az Átlós és a Szabadkai út kereszteződésében. Hiába volt a Szabadkai út stoptáblával és útjelzésekkel védve, nem sikerült megelőzni a balesetet. Az Átlós útról érkező autós nem vette a jelzéseket figyelmembe, kihajtott egy érkező gépjármű elé - írta meg a Baon.hu. A portál videót is készített a baleset helyszínén.

A hivatásos mentők egy balesetben érintett személyt láttak el, és szállítottak kórházba
Fotó: Pozsgai Ákos

A baleset nagyobb odafigyeléssel megelőzhető lett volna

Egy szemtanú elmondása alapján a hibát elkövető sofőr kétszer is megállt, és körbenézett a stoptáblával védett útkereszteződés előtt, ennek ellenére kihajtott a tőle balról érkező autó elé. A mentők egy személyt kórházba szállítottak.

Súlyos baleset történt az M7-esen. A Balaton irányában fejre állt egy gépjármű, a szerencsétlenség órákon át lassította a forgalmat.

 

