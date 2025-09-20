Brutális ütközés: egyetlen autó sem úszta meg szárazon

Nem sokkal 3 óra után brutálisan összeütközött két gépjármű Kiskunhalason, az Átlós és a Szabadkai út kereszteződésében. Hiába volt a Szabadkai út stoptáblával és útjelzésekkel védve, nem sikerült megelőzni a balesetet. Az Átlós útról érkező autós nem vette a jelzéseket figyelmembe, kihajtott egy érkező gépjármű elé - írta meg a Baon.hu. A portál videót is készített a baleset helyszínén.

A mentők egy balesetben érintett személyt láttak el, és szállítottak kórházba

Fotó: Pozsgai Ákos

A baleset nagyobb odafigyeléssel megelőzhető lett volna

Egy szemtanú elmondása alapján a hibát elkövető sofőr kétszer is megállt, és körbenézett a stoptáblával védett útkereszteződés előtt, ennek ellenére kihajtott a tőle balról érkező autó elé. A mentők egy személyt kórházba szállítottak.

