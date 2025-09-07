Hírlevél

Dugó, baleset és lezárás az M3-on

1 órája
Vasárnap délután több dugó is kialakult az autópályán. Gyöngyösnél két autó ütközött, később pedig egy taxi és egy kisbusz karambolozott. A forgalom torlódik, az autósok türelmét próbára teszi a helyzet, amit a baleset idézett elő.
A Budapest felé tartó oldalon több baleset is történt, ami miatt dugók és lezárások nehezítik az autósok dolgát - tájékoztatta a Heol.hu.

Több kilométeres torlódás alakult ki a baleset miatt
Fotó: Getty Images

Az első karambol Gyöngyös térségében, a 82-es kilométernél történt, ahol két autó csapódott egymásnak, ezért a belső sávot le kellett zárni. Az Útinform szerint a környéken szakaszos lassulásra és torlódásra kell számítani, főleg a 78-as csomópontnál.

Újabb baleset az M3-ason

Nem sokkal később ismét egy koccanás borzolta az idegeket, amikor a 141-es kilométernél - ismét Budapest felé -, egy taxi ütközött össze egy kisbusszal. A helyszínelés és a mentés miatt ezen a szakaszon is komoly fennakadások alakultak ki.

Az autópályán közlekedőknek vasárnap késő estig fokozott figyelemmel kell haladniuk és készülniük kell arra, hogy az utazás a megszokottnál jóval tovább tarthat. Az M3-as autópályának bizonyos szakaszai elátkozottnak mondhatók. Ezeken rengeteg baleset történik, főleg hétvégén.

 

