Rendkívüli

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

Zsennye

Életveszélyes játék: súlyos focikapu zuhant a 6 éves kisfiú fejére

A Vas vármegyei Zsennyén, egy horgásztó melletti focikapu tetején hintázott egy kisfiú. Ekkor szörnyű baleset történt, a kapu felborult és a gyermek fejére esett.
Hatéves kisfiú sebesült meg Zsennyén, a gyermek egy horgásztó melletti focikapu tetején játszott. A fiatal komoly sérüléseket szenvedett a balesetben, miután a kapu rázuhant a fejére - írta meg a Borsonline.hu.

A baleset könnyen megelőzhető lett volna, ha az eszköz megfelelően lett volna rögzítve
Kép forrása: Pixabay

A nem megfelelő rögzítés miatt dőlt focikapu a kisfiú fejére. A gyermek eszméletét veszítette, agyrázkódást és fejzúzódást szenvedett. A kisfiút a mentők a helyszínen ellátták, majd a kórházba szállítottak megfigyelésre. A Bors értesülései alapján már jobban van.

A horgásztó tulajdonosa nem kívánt nyilatkozni a balesettel kapcsolatban

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben. A helyiek beszámolója alapján a horgásztónál rendszeresen tartanak programokat, táborokat, valamint horgászversenyeket.

Hatalmas népszerűségnek örvendenek az elektromos rollerek felnőttek és gyermekek köreiben egyaránt. Használatuk azonban potenciális veszélyeket rejt, idén rekordszámú  gyermek került kórházba roller okozta sérülés miatt. Volt olyan ügyeleti nap is, amikor 5-6 fiatal érkezett a sürgősségire ilyen szerencsétlenségek miatt.

 

