Életveszélyes játék: súlyos focikapu zuhant a 6 éves kisfiú fejére

Hatéves kisfiú sebesült meg Zsennyén, a gyermek egy horgásztó melletti focikapu tetején játszott. A fiatal komoly sérüléseket szenvedett a balesetben, miután a kapu rázuhant a fejére - írta meg a Borsonline.hu.

A baleset könnyen megelőzhető lett volna, ha az eszköz megfelelően lett volna rögzítve

Kép forrása: Pixabay

A nem megfelelő rögzítés miatt dőlt focikapu a kisfiú fejére. A gyermek eszméletét veszítette, agyrázkódást és fejzúzódást szenvedett. A kisfiút a mentők a helyszínen ellátták, majd a kórházba szállítottak megfigyelésre. A Bors értesülései alapján már jobban van.

A horgásztó tulajdonosa nem kívánt nyilatkozni a balesettel kapcsolatban

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben. A helyiek beszámolója alapján a horgásztónál rendszeresen tartanak programokat, táborokat, valamint horgászversenyeket.

