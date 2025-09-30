Döbbenetes fotókon a rommá tört terepjáró – videóval

Szeptember 30-án, kedden délelőtt baleset történt az M35-ös autópálya 32-33-as kilométere között, Felsőjózsa térségében. Egy terepjáró belehajtott egy közútkezelő járműbe - számolt be róla a Haon.hu.

Baleset Debrecennél: közútkezelő járműbe hajtott az autós.

Fotó: Katona Ákos/HAON

Egy ember sérült a balesetben

A baleset következtében egy személy megsérült, akit a helyszínre riasztott mentők kórházba szállítottak. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és segítettek a mentőszolgálat munkájában. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett szakaszon.