Döbbenetes fotókon a rommá tört terepjáró – videóval

Szeptember 30-án, kedden délelőtt baleset történt az M35-ös autópálya 32-33-as kilométere között, Felsőjózsa térségében. Egy terepjáró belehajtott egy közútkezelő járműbe - számolt be róla a Haon.hu.
A baleset következtében egy személy megsérült, akit a helyszínre riasztott mentők kórházba szállítottak. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és segítettek a mentőszolgálat munkájában. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett szakaszon.
A baleset következményei nemcsak az érintett személyekre, hanem a közlekedés biztonságára és a közúti forgalom zavartalanságára is hatással vannak.