Debrecen

Döbbenetes fotókon a rommá tört terepjáró – videóval

Belehajtott a közútkezelő járművébe az az M35-ösön. A baleset következtében egy személy sérült.
Debrecenterepjárójárműközútkezelőautópályakarambolbalesetfelvételm35biztonság

Szeptember 30-án, kedden délelőtt baleset történt az M35-ös autópálya 32-33-as kilométere között, Felsőjózsa térségében. Egy terepjáró belehajtott egy közútkezelő járműbe - számolt be róla a Haon.hu.

Baleset Debrecennél: Közútkezelő járműbe hajtott az autós.
Baleset Debrecennél: közútkezelő járműbe hajtott az autós.
Fotó: Katona Ákos/HAON

Egy ember sérült a balesetben

A baleset következtében egy személy megsérült, akit a helyszínre riasztott mentők kórházba szállítottak. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és segítettek a mentőszolgálat munkájában. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett szakaszon. 

Galéria: Terepjáró csapódott a közútkezelő járművébe Debrecennél
1/14
Baleset történt Debrecennél, a közútkezelő autójába hajtott egy terepjáró

A baleset következményei nemcsak az érintett személyekre, hanem a közlekedés biztonságára és a közúti forgalom zavartalanságára is hatással vannak. Nemrégiben egy felelőtlen sofőr okozott balesetet az M1-es autópályán, amikor a szemközti sávba átterelt sávok egyikében megfordult. Részletek az Origo.hu cikkében.

