Az életéért küzd a 3-as főúton megsérült sofőr

Egyelőre nem tudni, miért sodródott át egy Eger felé tartó autó a 3-as főút 113-as kilométerénél a szemközti sávba. Az viszont tény, hogy a balesetben a sofőrhöz életmentő segítséget kellett hívni.

Baleset helyszínére érkezett mentőhelikopter.

Fotó: Huszár Márk

Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére

A sofőr megpróbálta korrigálni az autóját, de nem sikerült neki. A kocsi előbb az egyik oszlopnak csapódott, majd az árokban kötött ki, a szántóföldön.

A sofőr súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba.

A helyszínelés még tart, ezért a forgalom továbbra is torlódik.

