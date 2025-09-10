Az életéért küzd a 3-as főúton megsérült sofőr

Hírlevél

Mentőhelikopterrel szállítottak el egy életveszélyes állapotban lévő sofőrt. Súlyos baleset történt szerda reggel a 3-as főúton, Kápolna térségében.
Egyelőre nem tudni, miért sodródott át egy Eger felé tartó autó a 3-as főút 113-as kilométerénél a szemközti sávba. Az viszont tény, hogy a balesetben a sofőrhöz életmentő segítséget kellett hívni.

Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére

A sofőr megpróbálta korrigálni az autóját, de nem sikerült neki. A kocsi előbb az egyik oszlopnak csapódott, majd az árokban kötött ki, a szántóföldön. 

A sofőr súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. 

A helyszínelés még tart, ezért a forgalom továbbra is torlódik.

A napokban az M1-es autópályára is mentőhelikopter érkezett, amiről mi is írtunk. A reggeli balesetről pedig felvétel is készült, mutatjuk:

 

