Brutális frontális baleset: egy kisgyerek kórházba került

Fékezés nélkül frontálisan ütözött két autó Csepelen. Egy hatéves kisfiúval rohantak a mentősök a kórházba a baleset után.
Súlyos baleset történt Csepelen, ahol két személyautó frontálisan ütközött. A karambol következtében a baleset feltételezett okozójának autójában utazó hatéves kisfiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre riasztott mentők azonnal kórházba szállították - írta Borsonline.hu

Brutális balesetben ütközte frontálisan.
Brutális balesetben ütközte frontálisan.
Fotó:  TV2 

Megsérült egy kisgyerek egy balesetben

A baleset a jelentések szerint akkor történt, amikor a feltételezett vétkes sofőr, egy 40 év körüli férfi, megpróbált kikerülni egy megállóban várakozó buszt. Manővere közben áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a vele szemben érkező járművel. 

A nagy erejű csattanásra a környékbeliek lettek figyelmesek, akik azt mondták, hogy fékezés nélkül csapódtak egymásnak az autók.

A vétkes sofőr éppen a hatéves kisfiát vitte edzésre, amikor a baleset bekövetkezett. A gyermek a mellkasát fájlalta, míg a két sofőr a karján sérült meg. Mindhármukat a helyszínen ellátták, és kórházba kerültek.

Litkén is frontálisan ütközött két autó, erről részletesebb tájékoztatást az Origo.hu oldalán találnak.

 

