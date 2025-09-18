Édesanyja szedte le a korlátról a férfi szövetmaradványait a halálos balesete után

Újabb csapásként érte a halálos debreceni baleset áldozatának édesanyját, Agócs Annát, hogy a bíró ismét elhalasztotta a pert. A jövő hétre kitűzött tárgyalás csaknem két hónappal eltolódik, ezzel meghosszabbítva a gyászoló asszony várakozását a jogi eljárás folytatására – írta a Borsonline.hu.

Halálos baleset történt Debrecenben 2023-ban, aminek a tárgyalását elhalasztották

Fotó: Tóth Imre / haon.hu

A 2023. január 7-én történt tragikus balesetben Mázló Attila meghalt, miután a debreceni Vágóhíd utcai vasúti felüljárón frontálisan ütközött egy luxusautóval. A járművet a halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolt Sz. Patrik vezette. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a férfinek esélye sem volt a túlélésre, azonnal szörnyethalt. Édesanyja, Anna, amint megtudta, mi történt, a helyszínre sietett, de a fiú holttestét már elszállították. A gyászoló nő a következő napokban is visszament, hogy fia személyes tárgyait felkutassa a baleset helyszínén.

Még nem született ítélet a tragikus balesettel kapcsolatban

A baleset okozásával vádolt Sz. Patrik mindent tagad. Ügyvédje szerint józan és példás életet él, és következetesen állítja, hogy Attila a hibás, mivel a nem volt bekötve egy rossz műszaki állapotban lévő autóban. Ezzel szemben az asszony, aki többször is átnézte a nyomozati anyagokat, cáfolja a védelem állításait. Szerinte fia felsőtestén egyértelműen kivehetők a biztonsági öv okozta zúzódások, és az autóval sem volt semmi probléma.

Az áldozat édesanyja, Anna visszajárt a baleset helyszínére, hogy fia személyes tárgyait keresse

Fotó: Bors.hu

Agócs Anna véleménye szerint a felfüggesztett szabadságvesztés nem lenne elegendő büntetés egy olyan fiatalnak, aki azt hiszi, hogy neki mindent szabad. Anna beleroppant, a tárgyalás ismételt elhalasztása érzelmileg is nagyon megviselte.

A tragikus balesetről korábban az Origo.hu is írt, a cikkben az áldozat édesanyja nyilatkozott.

A napokban Csepelen történt frontális ütközés, amiben egy kisgyereket kellett kórházba szállítani, az esetről az Origo.hu oldalán olvashatnak.