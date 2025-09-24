Megérkeztek a helyszíni fotók az M1-esen történt halálos balesetről

A szeptember 24-én Tatánál történt halálos baleset miatt hatalmas, kilométeres dugó alakult ki az M1-es autópályán. A helyszíni fotók a sztrádán uralkodó állapotokat mutatják - írta a Kemma.hu.

Megérkeztek a képek az M1-es autópálya halálos balesetéről

Fotó: 24 Óra

Baleset miatt áll a forgalom

A baleset kora délután történt, amikor egy autó belerohant egy kamionba, és beszorult alá. A helyszínre érkező tűzoltóknak csörlővel kellett kihúzniuk a járművet.

A tragédiában egy ember a helyszínen meghalt, a mentést segítő mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

A teljesen lezárt M1-es autópályán több kilométeres dugó alakult ki, emiatt sokan az 1-es főútra térnek le, ami ott is nagy forgalmat okoz. Az M1-esen veszteglő autósok közül sokan kiszálltak a járműveikből, és az út szélén sétálnak. A rendőrség még helyszínel, a balesetnek egyelőre nincs több ismert sérültje.

A helyszínről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

Az esetről korábban készült cikket az Origo.hu oldalán megtekinthetik.