Halálos tragédia után újabb ütközés az autópályán

Újabb baleset bénította meg az M1-es autópályát hétfő délután. Ezúttal a 16-os kilométernél, Biatorbágy közelében csapódott egymásba három személyautó. A helyszínre azonnal kiérkeztek a törökbálinti hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították a járműveket, átvizsgálták a roncsokat és biztosították a területet. Az ütközés következtében hatalmas torlódás alakult ki, az autósok hosszabb menetidőre számíthatnak - írta a Kemma.hu.

A baleset után rengeteg roncsdarab maradt még az úton

Fotó: Törökbálint Őrs

Az M1-es autópálya napok óta a balesetek színtere. Hétfő délelőtt a 18-as kilométernél is történt egy karambol, ami miatt a forgalom csak egy sávon haladhatott és pillanatok alatt három kilométeres dugó alakult ki.

Ez a baleset nem egyedi eset

Vasárnap reggel Mány térségében, a 31-es kilométernél következett be egy tragikus ütközés. Három autó rohant egymásnak, az egyik kigyulladt és hiába érkezett több mentő, valamint két mentőhelikopter is a helyszínre, egy ember a balesetben életét vesztette. Két nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Az elmúlt héten sem volt nyugodtabb a helyzet, ugyanis szeptember 15-én a főváros felé vezető oldalon, a 21-es kilométernél öt kilométeres torlódást okozott egy újabb karambol, miközben Tatabánya környékén az 1-es főúton is ütközés lassította a forgalmat.

Az M1-es autópályán egymást követik a balesetek, az autósok pedig egyre türelmetlenebbek. Sokan már attól tartanak, hogy szinte minden napra jut egy újabb tragédia vagy forgalmi káosz. Ez pedig megtörtént az elmúlt napokban az M8-ason is, amikor egy kamionról egy sörpad esett le és sebesített meg egy szabályosan közlekedő motorost, akit jelenleg is kórházban ápolnak.