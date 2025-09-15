Hírlevél

Rendkívüli

Nagyon rossz hírt kaptak az ukránok, Washingtonból jött a csattanós saller

baleset

Hibázott a fiatal sofőrlány, nagy baleset lett a vége

Egy fiatal nő szabálytalan előzésbe kezdett Zalaegerszeg határában, de a manőver rosszul sült el. A baleset után két összetört autó maradt, a sofőr pedig kisebb sérülésekkel megúszta a karambolt.
Nem indult szerencsésen a nap Zalaegerszegen: az Aranyoslapi-forrás közelében történt baleset miatt félpályán, rendőri irányítás mellett haladt a forgalom - írta a Zaol.hu.

baleset,félpálya,rendőr,forgalomirányítás
A baleset helyszínén félpályán haladt a forgalom
Fotó: Pezzetta Umberto

A 7401-es főúton két személyautó csapódott egymásnak miután egy 23 éves helyi, női sofőr Kia típusú autójával előzésbe kezdett. A gond csak az volt, hogy a manővert szabálytalanul hajtotta végre és az előzés közben járműve összeért azzal az Audival, amelyet éppen le akart hagyni. A csattanás következtében mindkét kocsi megsérült, a Kia sofőrje pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

Rossz manőverből lett a baleset

A helyszínre azonnal riasztották a tűzoltókat és a rendőröket, akik áramtalanították a járműveket és biztosították a forgalmat. A baleset szerencsére nem járt súlyos következményekkel, de a sofőr aligha felejti el egyhamar hibás döntését.

A délelőtt folyamán az ország több országútján is történt baleset, az M1-es autópályán például öt kilométeresre duzzadt dugó a torlódás miatt.

 

