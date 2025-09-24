Előzés közben szemből érkezett a kamion, az idős sofőr már nem tudott kitérni

A biztonsági öv nem dísz: életmentő lehet. Egyetlen kattanás után elkerülhető a tragédia vagy a súlyos sérülés. A kedd esti Bócsánál történt baleset is tökéletesen illusztrálja, miért nélkülözhetetlen ez az apró, de kritikus eszköz: egy személyautó és egy kamion frontálisan ütközött az 54-es főúton, de a bekapcsolt övnek köszönhetően az utasok életben maradtak - számolt be róla a Baon.hu

Egy idős házaspár sérült a bócsai balesetben

Fotó: Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Előzés okozta a balesetet

A személyautóban egy idős házaspár utazott, a férj vezetett, és Bócsáról Soltvadkert felé tartottak. Az első jobbra ívelő kanyar előtt a férfi megkezdte az előzést, azonban a kanyarba érve szemből egy másik kamion érkezett. A szerb kamion vezetője, hogy elkerülje a karambolt, lehúzódott az út menti padkára, ahol félig az árokba is lehajtott, de a balesetet így sem tudta teljesen elkerülni. A személyautó félig frontálisan nekicsapódott a kamion bal oldalának, ahol az egyik hátsó keréknek ütközött, majd leszakította a jármű hátsó felnijét. Az autó az ütközést követően az árokba hajtott, majd átpördült. A balesetet nyomán félpályás útzár volt érvényben az 54-es főúton a helyszínelés és a műszaki mentés miatt. A szerencsétlenség pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálja. A kamionsofőr nem sérült meg, míg az autóban utazó két embert súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A mentők szerint a házaspár biztonsági öve használata jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az ütközés következményei nem bizonyultak végzetesnek számukra.

A baleset ismételten felhívja a figyelmet a közlekedési szabályok betartásának fontosságára, különösen az előzések során. Nemrég egy férfit a leállósávban gázolt el egy autós, miközben egy kismacskát próbált megmenteni az autópályán. Részletek az Origo.hu cikkében.