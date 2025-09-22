Szörnyű tragédia! Biciklist gázolt az autó – fotók a helyszínről

Halálos kerékpáros baleset történt, a helyszínelés és a mentőhelikopter érkezése miatt teljes útzár van érvényben. A tragédia Zalaegerszegen történt, hétfő délután - írta a Zaol.hu.

Balesetben meghalt egy biciklis hétfő délután

Fotó: ZAOL.hu/Pezzetta Umberto

A baleset után a helyszínen életét vesztette

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Czendrei Péter alezredes megerősítette a halálos baleset részleteit. A rendőrség közleménye szerint szeptember 22-én, 14 óra 17 perckor halálos közúti baleset történt Zalaegerszegen, a Gasparich út 18/A előtt.

A balesetben egy személygépkocsi és egy kerékpár ütközött. A bicikliző, 53 éves helyi férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeinek tisztázása érdekében a rendőrség vizsgálatot indított. A fényképeket ide kattintva tekinthetik meg.

