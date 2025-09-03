Halált hozó álom, ketten egy életre megnyomorodtak – helyszíni fotók

Öten sérültek meg a Körösladány és Dévaványa között történt haváriában, egyikük belehalt a sérüléseibe. A Beol.hu információi szerint a baleset során elaludt a sofőr, majd fékezés nélkül letért az útról, és egy fának csapódott.

Egy ember nem élte túl a balesetet Fotó: BM OKF/Beol.hu

Négyen ki tudtak szállni a járműből, de az egyik utas beszorult, őt a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az összetört kisbuszból.

A halálos baleset részleteiről kiderült: a vádlott lakott területen kívül nagyjából 60-65 kilométer/órás sebességgel közlekedett, amikor az egyenes szakaszon – azért, mert elaludt – fékezés nélkül áttért a menetirány szerinti bal oldalra. Aztán lement az útról, és az árok oldalán lévő fának ütközött

– számolt be a baleset részleteiről a Békés vármegyei hírporál.

Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre, mivel egy 61 éves dévaványai férfi súlyosan megsérült. Ő a kórházba szállítása után nem sokkal meghalt. Két utasnak az ütközés maradandó fogyatékosságot okozott, a további két személy közül az egyik 8 napon túl, míg a másik 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

A Gyulai Járási Ügyészség a kisbusz vezetője ellen halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat.

A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megnézni!

