Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Így ismerhetjük fel, hogy nagy a baj: a legveszélyesebb betegség egyedi tünetekkel jelentkezik

baleset

Durva balesettel indult a szerda reggel, hat embert kellett kórházba szállítani

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy baleset történt a 35-ös főúton szerda reggel. A balesetben két autó ütközött össze Józsa közelében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetfőútórákban35-ös főútkarambolJózsaútforgalom

Szerdán, a kora reggeli órákban szerencsétlenség történt Józsa közelében, a 35-ös főúton. Két autó karambolozott, a baleset miatt hat embert kellett kórházba szállítani - írta meg a Haon.hu.

Hat embert vittek el a mentők a baleset helyszínéről
Hat embert vittek el a mentősök a baleset helyszínéről 
Fotó: MKIF

A hivatásos tűzoltók segítségére is szükség volt. Egy sofőrt, annak utasával feszítővágóval kellett kiszabadítani a roncsokból. 

Egy közlekedő osztotta meg tapasztalatait a balesetről

A férfi a Facebookon azt írta, a két törött gépjármű az út két oldalán állt, a szalagkorlátba fűződve. A műszaki mentés ideje alatt a rendőrség irányítja a forgalmat, felváltva engedve az autókat mindkét irányból.

Vezessünk különös figyelemmel, a napokban rengeteg baleset történt az utakon. Tegnap durva frontális baleset történt Csepelen, egy kisfiút azonnal a kórházba kellett szállítani. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!