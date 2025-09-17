Durva balesettel indult a szerda reggel, hat embert kellett kórházba szállítani

Szerdán, a kora reggeli órákban szerencsétlenség történt Józsa közelében, a 35-ös főúton. Két autó karambolozott, a baleset miatt hat embert kellett kórházba szállítani - írta meg a Haon.hu.

Hat embert vittek el a mentősök a baleset helyszínéről

Fotó: MKIF

A hivatásos tűzoltók segítségére is szükség volt. Egy sofőrt, annak utasával feszítővágóval kellett kiszabadítani a roncsokból.

Egy közlekedő osztotta meg tapasztalatait a balesetről

A férfi a Facebookon azt írta, a két törött gépjármű az út két oldalán állt, a szalagkorlátba fűződve. A műszaki mentés ideje alatt a rendőrség irányítja a forgalmat, felváltva engedve az autókat mindkét irányból.

Vezessünk különös figyelemmel, a napokban rengeteg baleset történt az utakon. Tegnap durva frontális baleset történt Csepelen, egy kisfiút azonnal a kórházba kellett szállítani.