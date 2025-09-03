Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

baleset

Kórházban a fejtetőre állt autó utasai

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedd este a 68-as főút és a Petőfi utca kereszteződésénél borult árokba egy autó Szenyér határában. A baleset szerencsére nem végződött tragédiával, de az utasokat kórházba szállították.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetkatasztrófavédelemfőútsérültkórház

Kedden este sodródott le az útról, majd borult árokba fejtetőre állva egy személygépjármű a 68-as főút mellett. Az autóban hárman utaztak, közülük két sérült állapota igényelt kórházi ellátást. A baleset után a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság intézkedtek a helyszínen – adta hírül a Sonline.hu.

baleset, szerencse, tragédia, helyszínelés
A baleset szerencsére nem végződött tragédiával - Fotó: Sonline.hu

A baleset elszenvedői jól vannak

Miután a mentők kórházba szállították a sérülteket, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei áramtalanították a járművet, majd biztosították a helyszínt.

Hasonló baleset történt a közelmúltban az M3 autópályán, ott viszont a felelőtlen sofőr okozta a bajt és állt fejtetőre járművével együtt. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!