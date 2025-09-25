Halálos karambol szedte áldozatait a forgalmas főúton

Egy személyautó közlekedett reggel hét előtt néhány perccel a 4-es főúton Debrecen irányából Kisújszállás felé. Előzésbe kezdett, majd a menetiránya szerinti bal oldali sávba tért át. A Karcaghoz tartozó magyarkai határrész és a karcagi felüljáró közötti területen, a halastó vonalában történt a baleset, ahol a személyautó frontálisan ütközött egy tehergépkocsival - írta meg a Szoljon.hu

A tűzoltók azonnal a baleset helyszínére érkeztek segíteni, azonban már hiába

Kép forrása: Daróczi Erzsébet

A halálos balesetben meghalt a személyautó sofőrje és 42 éves utasa

A karcagi tűzoltók feszítővágóval próbálták kiszabadítani az autóban rekedt személyeket, de már csak a holttesteket tudták kiemelni a roncsból. Ezzel szemben a teherautó sofőrje könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett az orvosszakértő véleménye alapján.

Teljes útzár lépett érvénybe az érintett szakaszon a baleset után

A baleset nemcsak a főutat bénította meg, hanem Karcag egyes útszakaszait is és rendőrök irányították a forgalmat a több órás teljes útzár ideje alatt. A Kisújszállás felől érkezőket a felüljárón át beterelték Karcagra a Kisújszállási útra, ahonnan vissza tudtak menni a főútra a magyarkai bekötőútnál.

Szerdán mind emellett egy kísértetiesen hasonló tragédia is követelte áldozatát. Szintén egy személyautó ütközött kisteherautóval Tatánál, ahová mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Egy ember életét veszítette, teljesen megbénult a forgalom.